Einrichtungsbezogene Impfpflicht Sächsische Beschäftigte ohne Impfnachweis - Zahl seit April um 60 Prozent gestiegen

Die Impfpflicht im Gesundheitswesen sorgt für Wirbel in der Statistik. Laut einer bundesweiten Umfrage der "Bild am Sonntag" arbeiten in Sachsen knapp 40.000 Beschäftigte in Heimen und Kliniken ohne den Impfnachweis gegen das Coronavirus. Das hat das sächsische Sozialministerium bestätigt. Gleichzeitig hat die Behörde auf Nachfrage von MDR SACHSEN Erklärungen gegeben, warum die Zahl seit April sprunghaft um 60 Prozent angestiegen ist.