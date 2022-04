Wie viele Krankenhausmitarbeitende genau betroffen wären, ließe sich nur schätzen und sei auch regional sehr unterschiedlich. "Wir gehen in sächsischen Krankenhäusern von einer durchschnittlichen Impfquote von 75 bis 80 Prozent aus", so die Krankenhausgesellschaft Sachsen. Die beiden Universitätskliniken Dresden und Leipzig würden sehr hohe Impfquoten um die 90 Prozent melden. Dabei sei die Impfquote unter den Ärzten höher als unter dem Pflegepersonal. Hebammen würden sich oft gegen die Impfung aussprechen. In einer ländlichen Klinik in Nordsachsen seien zum Beispiel nur 25 Prozent der Hebammen geimpft.