Die Impfpflicht für den medizinischen Bereich ist am 16. März in Kraft getreten. Allerdings gelten nicht ab sofort Beschäftigungsverbote für Ungeimpfte. Diese werden erst nach einer Einzelfallprüfung in Hinblick auf die Versorgungssicherheit vom Gesundheitsamt ausgesprochen. Diese Prüfung kann einige Wochen oder Monate in Anspruch nehmen.