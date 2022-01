Der Leiter der Klinik für Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum Chemnitz und Vorsitzender der Sächsischen Impfkommission, Thomas Grünewald, glaubt nicht, dass es zu einer Kündigungswelle von Pflegekräften kommt. "Das hat man in Frankreich auch befürchtet. Tatsächlich war es aber nicht so, dass die Impfpflicht zu einem Abspringen aus ihren abgestammten Berufen geführt hat." Auch in Italien und Griechenland, sei dies nicht der Fall gewesen ist", sagte der Mediziner nach dem Bundestagsbeschluss zur Impfpflicht.

Neben den massiven Personalausfällen in der Pandemie bereitet den Pflegeeinrichtungen auch die schnelle Ausbreitung der Omikron-Variante Sorgen. Die Stadt Dresden will deshalb vorsorglich einen Pool mit Freiwilligen aufbauen. "In dieser akuten Notlage werden dringend Helfer benötigt, die in betroffenen Pflege- und Senioreneinrichtungen einspringen", erklärte Sozialbürgermeisterin Kristin Klaudia Kaufmann. Gesucht würden Freiwillige in allen Dresdner Stadtteilen, die im Bedarfsfall für eine schnelle Vermittlung zur Verfügung stünden. Die helfenden Einsätze seien in den Bereichen Küche, Hauswirtschaft, Betreuung und Pflege möglich. Vorerfahrungen seien von Vorteil, jedoch keine Bedingung, hieß es.