Der sächsische Pflegerat macht Versäumnisse in der Pflegepolitik für die hitzige Debatte zur Einführung der Impfpflicht in Pflegeberufen verantwortlich. Durch das Fehlen einer Interessenvertretung in Form einer Pflegekammer habe es keine ausreichende Kommunikation zur Impfpflicht in Gesundheitsberufen gegeben, teilte der Pflegerat am Freitag mit.