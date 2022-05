Die umstrittene einrichtungsbezogene Impfpflicht betrifft in Sachsen 277.000 Beschäftigte im Gesundheitsbereich. Im April ermittelte eine Umfrage von MDR SACHSEN in neun von 13 sächsischen Gesundheitsämter, dass mehr als 23.500 Beschäftigte und damit etwa jeder Zwölfte, ohne Impfnachweis arbeiteten.

Am Freitag hat das sächsische Sozialministerium erstmals eine Auswertung vorgelegt. Dem lagen ausgewertete Daten zur Impfpflicht von zwölf der 13 Gesundheitsämter vor. Die Zahl der ungeimpften Mitarbeiter hat sich seit April kaum verändert: In 4.332 Berichten der Arbeitgeber an die Gesundheitsämter wurden 23.625 Beschäftigte gemeldet, deren Impfnachweis fehlt oder nicht vollständig ist. Das ist nach wie vor etwa jeder Zwölfte Beschäftigte.