Corona-Pandemie Sachsen baut weitere Impfstellen auf

Sachsen erhöht in dieser Woche noch einmal das Impftempo. Das Deutsche Rote Kreuz bereite landesweit über 40 Impfstellen vor, wie DRK-Sprecher Kai Kranich MDR SACHSEN sagte. Teilweise seien sie schon in Betrieb, wie etwa im Paunsdorfcenter in Leipzig, in Eich im Vogtland oder im Autohaus Lueg in Zwickau. Darüber hinaus sind mobile Impfteams an täglich wechselnden Orten im Einsatz.

Bereits am Mittwoch öffnet das Dresdner Impfzentrum in der Messe wieder, in dem die mobilen Teams 1.000 Menschen täglich impfen können. Darüber hinaus plane das DRK eine weitere Impfstelle in Dresden, sagte Kranich. Derzeit gibt es fast täglich Impfaktionen an der TU Dresden. Insgesamt sollen in Sachsen künftig 50 mobile Impfteams zum Einsatz kommen, bisher waren es 30. Wenn die Impfstellen wieder in Betrieb sind, könne es auch zu Terminveränderungen bei mobilen Impfaktionen kommen, so Kranich. Impflinge sollten sich deshalb vorher immer noch einmal über den aktuellen Stand auf der Seite des DRK informieren.