Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder hatten am Freitag über Maßnahmen beraten, um das Tempo der Corona-Impfungen zu erhöhen. Im Mittelpunkt der Beratungen stand auch die Frage, welche Rolle dabei Hausärzte spielen können. Dem Beschluss zufolge sollen Hausärzte in Deutschland unmittelbar nach Ostern routinemäßig in die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus einsteigen. Wegen der zunächst noch geringen Mengen an verfügbarem Impfstoff wird das Impfen in den Hausarztpraxen aber nur langsam starten. In dem Beschlusspapier ist von etwa einem Impftermin pro Woche die Rede. In Sachsen war bereits ein Modellprojekt mit Hausärzten gestartet, wegen des Impfstopps von Astrazeneca aber kurz nach Beginn wieder ausgesetzt worden.