Die Arztpraxen in Sachsen erwarten in den nächsten Tagen die erste Lieferung des angepassten Corona-Impfstoffs von Biontech und Moderna. Der sächsische Apotheker-Verband rechnet "Ende der Woche, spätestens in der kommenden Woche" mit den neuen Impfstoffen. Rund 14 Millionen Dosen sollen nach Deutschland geliefert werden.