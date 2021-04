Grund 1: Zu viele Nutzer gleichzeitig

"Aufgrund der vielen Anfragen befinden Sie sich aktuell in der Warteschlange. Sie werden automatisch weitergeleitet, sobald Kapazitäten frei werden. Wir bitten um ein paar Minuten Geduld" – diese Anzeige dürften tausende Sachsen in den vergangenen Wochen gesehen haben, beim Versuch auf dem Impfportal des DRK einen Termin zu ergattern. Bislang hat es laut DRK Sachsen insgesamt rund 666.000 Registrierungen und 471.000 Terminvereinbarungen gegeben (Stand: 21. April, 7:00 Uhr).

"Eine Überlastung des Portals gibt es nicht, das Portal ist grundsätzlich immer verfügbar und nicht ausgefallen", sagt Kai Kranich, Pressesprecher des DRK Sachsen. "Bei einer sehr hohen Nachfrage kann es aber am Portal zu längeren Wartezeiten kommen." Es können laut Kranich nur 4.000 bis 5.000 Nutzer gleichzeitig auf das Portal zugreifen. Alle weiteren Nutzer landen automatisch in der Warteschlange. Die Nachfrage steigt stark an, wenn größere Mengen Impfstoff bereitgestellt werden oder über Pressemitteilungen die Öffnung neuer Priorisierungsgruppen angekündigt wird. In diesem Fall empfiehlt es sich, es zu einer anderen Uhrzeit noch einmal zu probieren oder einfach in der Warteschlange des Portals auszuharren.

Grund 2: Astrazeneca ist nicht für den Buchenden geeigenet

In der Online-Terminübersicht Countee werden die freien Impftermine in Sachsen aufgeschlüsselt nach Impfzentrum angezeigt. Trotzdem kommt es vor, dass freie Termine nicht gebucht werden können. Das kann daran liegen, dass die freien Termine nur generell und nicht spezifisch je Impfstoff angezeigt werden.

So könne es zum Beispiel vorkommen, dass in einem Impfzentrum, in dem nur noch Astrazeneca verfügbar ist, eine größere Zahl freier Termine angezeigt wird, so Kranich. "Wenn sich eine Person, die jünger als 60 Jahre ist, dort um einen Termin bemüht, wird sie keinen Termin angeboten bekommen, da Astrazeneca derzeit nicht an Personen unter 60 Jahren verimpft wird."

Grund 3: Cache ist voll

Nutzer berichten davon, dass sie einfach ihren Browserverlauf gelöscht und damit ihren Cache geleert haben, als sie bei der Terminvergabe im Impfportal keine freien Termine angezeigt bekommen haben. Danach seien diese angezeigt worden und konnten gebucht werden. "Wir können aktuell keine konkreten Vor- oder Nachteile erkennen, wenn man seinen Cache löscht", so Kranich auf Nachfrage. Wir empfehlen, ausprobieren.

Grund 4: Verzögerte Aktualisierung der Online-Terminübersicht

Die Schnittstelle zwischen der Online-Terminübersicht Countee und dem Impfportal aktualisiert sich laut DRK nur etwa alle fünf Minuten. Es kann also sein, dass noch freie Termine angezeigt werden, die allerdings in den letzten Minuten bereits gebucht wurden. "Countee soll auch eher eine Übersicht zur Orientierung der Nutzer geben und nicht sekundengenau die freien Termine anzeigen", sagt Kranich.

Grund 5: Termine sind vorübergehend geblockt

Bei der Buchung im Portal kann man sich mehr als einen Termin vorschlagen lassen. "Während der Suche werden bereits vorgeschlagene Termine für eine gewisse Zeit für die suchende Person reserviert, so dass scheinbar weniger Termine verfügbar sind", erklärt Kranich. "Sobald sich die Person für einen Termin entschieden hat, werden die anderen Termine wieder freigegeben."

Grund 6: Keine kurzfristigen Termine per Hotline

Die telefonische Buchungshotline verfügt nur über eine begrenzte Anzahl von Terminen, die mindestens sieben Tage in der Zukunft liegen. Wer telefonisch bucht, erhält seine Unterlagen postalisch zugesandt. Deshalb dauert der Anmeldevorgang auf diesem Weg länger und es kann nur auf Termine zugegriffen werden, die in dem entsprechenden zeitlichen Abstand liegen. Kurzfristig frei werdende Termine können aufgrund der Vorlaufzeit für den Postversand nicht über die Hotline vergeben werden. Bei der Online-Terminbuchung ist das anders: Da werden die Unterlagen im Zuge der Buchung per Mail versandt.

Grund 7: Hotline überlastet