Dr. Schiffner: Um den vollen Impfschutz aufzubauen, sind bei Astrazeneca, Biontech und Moderna jeweils zwei Immunisierungen vorgesehen. Beim ersten Kontakt mit einem Impfstoff fängt das Immunsystem an, Antikörper und T-Zellen zu produzieren, die den Impfstoff erkennen können. Kommt man zu einem späteren Zeitpunkt erneut in Kontakt mit dem gleichen Impfstoff, wird die Antikörperproduktion stark gesteigert und der Schutz wird dann in der Regel deutlich langlebiger. Sogenannte "Boosterimpfungen" sind daher wichtig, um den vollen Impfschutz aufzubauen und über längere Zeiträume aufrechtzuerhalten. Da eine Zweitimpfung unter 60-Jähriger mit Astrazeneca derzeit nicht möglich ist, halte ich es für sehr sinnvoll, stattdessen ein anderes Präparat, z.B. mRNA-Impfstoffe zu verwenden.

Dr. Schiffner: Sowohl Vektorimpfstoffe als auch mRNA dienen als Vehikel, um genetische Informationen über das Spike-Protein in menschliche Zellen einzubringen. Der Impfstoff von Astrazeneca nutzt inaktivierte Adenoviren um genetische Informationen des Spike-Proteins in menschliche Zellen einzubringen. In Adenoviren liegen die genetischen Informationen als DNA vor, die zunächst von der Zelle in mRNA umgeschrieben werden müssen. Bei mRNA Impfstoffen wird die mRNA in Fettkügelchen verpackt und direkt in die Zellen geliefert, ohne den Umweg über DNA gehen zu müssen. In beiden Fällen wird die mRNA dann von der Zelle als Bauplan benutzt, um das SARS-CoV-2 Spike-Protein herzustellen. Das Immunsystem erkennt das Spike-Protein als "fremd" und fängt an, Antikörper und T-Zellen dagegen herzustellen.