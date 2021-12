Impfaktion Glowartzkyhalle Fraureuth

Zwickauer Straße 8a

ohne Anmeldung

23. Dezember, 8-16 Uhr



Die Impfaktionen am 28. Dezember in Wildenfels, am 29. Dezember in Limbach-Oberfrohan und am 30. Dezember in Reinsdorf sind bereits ausgebucht.