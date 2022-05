Wer sich in den Sommerwochen in Sachsen in staatlichen Impfstellen gegen das Coronavirus impfen lassen möchte, sollte sich am besten über das Buchungsportal anmelden, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Das hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) auf Nachfrage von MDR SACHSEN empfohlen. Bis Mitte Juni gebe gibt es freie Kapazitäten. "Termine für die Kalenderwoche 25 (ab 20. Juni) sind erst ab nächster Woche buchbar", so das DRK. Die Termine über das Terminvergabeportal seien immer nur zwei Wochen im Voraus buchbar.