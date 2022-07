Die Zahl von etwa 800 Fällen sei im weltweiten Vergleich völlig normal. "Das ist genau das, was wir in anderen Ländern auch sehen. In Australien zum Beispiel wissen wir, dass nach der zweiten Impfung circa 2,8 Prozent der Menschen mit Akutbeschwerden in die Notaufnahme oder zu einem Arzt gehen." Das sei nicht ungewöhnlich, denn: "Die Corona-Impfstoffe sind so konzipiert, dass sie eine Reaktion des Imunsystems hervorrufen."