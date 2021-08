In Sachsen können sich seit Montag auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren in den Impfzentren gegen das Coronavirus impfen lassen. "Das Buchungsportal ist nun für diese Altersgruppe freigeschaltet", sagte eine Sprecherin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Dresden am Montag. Wie das Angebot von der jüngeren Zielgruppe angenommen werde, darüber könnten noch keine Aussagen getroffen werden. "Dafür ist es noch zu zeitig", hieß es.