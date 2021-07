Der renommierte Dresdner Biomediziner Gerhard Ehninger hat in der Debatte um die Corona-Impfungen von Kindern die Ständige Impfkommission (Stiko) kritisiert. In einer Kolumne der "Dresdner Neuesten Nachrichten" schrieb er am Sonnabend, die Stiko blockiere "unverantwortlich den Einsatz von zugelassenen Medikamenten".