Kinder und Jugendliche können sich ab 1. August in den sächsischen Kinder- und Hausarztpraxen impfen lassen, ab 14 Jahren sei das auch im Impfzentrum möglich. Angebote für die Impfung von Familien würden derzeit vorbereitet. Auch in anderen Bundesländern, beispielsweise in Sachsen-Anhalt, können sich Kinder und Jugendliche in Impfzentren impfen lassen. Neukirch appellierte an alle Ungeimpften im Land: "Nehmen Sie das Impfangebot an, wir haben es selbst in der Hand, dass nicht nur der Sommer, sondern auch der Herbst möglichst entspannt verläuft."