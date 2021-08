Dagegen hat die Ständige Impfkommission des Bundes , die Stiko, keine allgemeine Impfempfehlung gegeben - trotz erheblichen Drängens der Gesundheitsminister der Länder . "Sie müssen immer unterscheiden zwischen dem, was man macht unter dem Gesichtspunkt: 'Es wird sicherlich nicht schaden und wahrscheinlich helfen' und einer evidenz-, also ergebnisbasierten Empfehlung", sagte dazu Stiko-Chef Thomas Mertens. Im Fall der Corona-Impfung für Kinder ist der Stiko die Studienlage noch zu dünn. Daten zu möglichen Nebenwirkungen und Folgeschäden reichten noch nicht für eine allgemeine Empfehlung aus, zumal Kinder und Jugendliche selten schwer an Covid erkranken.

Seit der Zulassung des Biontech-Impfstoffs Ende Mai für Kinder zwischen zwölf und 15 Jahren hat das Paul-Ehrlich-Institut in dieser Altersgruppe deutschlandweit bisher 24 Nebenwirkungsmeldungen erfasst. "Gemeldet wurden fast ausschließlich Lokalreaktionen und bekannte Allgemeinreaktionen. In zwei Fällen war eine stationäre Behandlung erforderlich. In dem einen Fall aufgrund von Übelkeit und Erbrechen und in dem anderen Fall aufgrund grippeähnlicher Beschwerden", teilte Institutssprecherin Susanne Stöcker auf Anfrage mit.