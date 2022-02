Kinder ab fünf Jahren sollten gegen das Coronavirus und die Erkrankung Covid-19 geimpft werden. Zu dieser Ergebnis kommt die Sächsische Impfkommission (SIKO) in ihrer aktuellen Empfehlung. In einem entsprechenden Schreiben des Expertengremiums heißt es: "Diese Empfehlung ergibt sich aus den in den USA erhobenen Sicherheitsdaten, die eine Zahl von mehr als 8,6 Millionen Impfungen erfassen (...) und ein sehr günstiges Nutzen-Risiko-Profil für die Impflinge in dieser Altersgruppe zeigen."