Seit Montag vergangener Woche haben sich laut Robert-Koch-Institut rund 2.000 Menschen in Sachsen mit Novavax impfen lassen. Der Freistaat hatte 69.000 Impfdosen bestellt.



Das Coronavirus grassiert weiter, die Zahl der Neuinfektionen steigt auch in Sachsen wieder. Dennoch bleibt die Anzahl der schweren Verläufe derzeit beherrschbar. Die Lage in den Kliniken ist stabil.