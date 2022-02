Impfungen mit Novavax sollen in Sachsen am 28. Februar starten. Wie das Sozialministerium mitteilte, wird die erste Lieferung am Freitag erwartet und soll 69.000 Impfdosen umfassen. Der Impfstoff stehe jedoch zunächst den Beschäftigten aus dem Gesundheits- und Pflegebereich zur Verfügung, die ab 16. März von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind. Dies wird dem Ministerium zufolge im Buchungsprozess abgefragt. Termine könnten ab sofort über das Buchungsportal des DRK vereinbart werden.