Corona-Schutz Bald ohne Termin zum Impfen in Sachsen

Im Juli sollen sich die Menschen in Sachsen auch ohne Termin impfen lassen können. Das kündigte Sozialministerin Petra Köpping an. Ab wann man einfach so in die Impfzentren gehen kann, soll noch bekannt gegeben werden. Derweil lädt die Landesärztekammer am Mittwoch zum Impfen ohne Termin nach Dresden ein.