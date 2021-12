Für viele sei es eine Kosten-Nutzen-Frage, erklärt Lengfeld: "Ist also mein Weltbild und die Aufrechterhaltung meines Weltbildes, meiner Vorstellungen, so stark, dass ich unbedingt dagegenhalten will? Ein Teil dieser bisherigen Impfgegner wird sich dann auch impfen lassen, weil quasi die Kosten zu groß sind im gesellschaftlichen Verkehr."

Der Zittauer Oberbürgermeister Thomas Zenker sorgt sich um den anderen Teil der gemäßigten Impfskeptiker. Auch in Zittau gab es zuletzt Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen. Zenker sagt, viele fühlten sich jetzt, wo die Impfpflicht wahrscheinlicher werde, in ihren Befürchtungen bestätigt. Die Pflicht setze alle gleichermaßen unter Druck. Dabei müsse die Diskussion mit radikalen Corona-Leugnern eine andere sein als mit den Menschen, die sich an Regeln hielten, aber trotzdem nicht geimpft werden wollten: "Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem ich persönlich denke, dass wir Gefahr laufen, den Konflikt zu verschärfen, wenn wir nur auf das Impfen fokussieren."