Wegen der vergleichsweise geringen Impfquote in Sachsen hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erneut an die Bevölkerung appelliert. "Wir brauchen ein gesamtgesellschaftliches Verständnis, wir brauchen Solidarität und Nächstenliebe", sagte er am Dienstag nach einem Impfgipfel der Regierung in Dresden.