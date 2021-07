Ein weiterer Punkt seien ganz am Anfang durchgeführte Impfungen, die durch die Statistik gerutscht seien. Köpping erklärt: "Wir haben in Sachsen sehr früh mit Pilotpraxen oder Modellpraxen angefangen, wo wir tatsächlich damals noch gar nicht die vollständigen Masken hatten. Wie das also aussieht, wie so ein Meldesystem sein muss, dass da sehr genaue Angaben gemacht werden müssen zu Geburtsdatum und und und …"



Wenn diese Eingabemasken am Computer nicht ordentlich ausgefüllt würden, gingen sie nicht ins Meldesystem des Robert Koch-Instituts ein. Dieselbe Erfahrung hätten auch die Krankenhäuser beim Impfstart im Januar gemacht, sagte die SPD-Ministerin weiter.



Und schließlich nennt sie noch als Grund, dass der Impfstoff zeitweise verzögert oder in zu geringen Mengen nach Sachsen geliefert wurde.