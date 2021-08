Sächsische Impfkommission Stiko soll Impfempfehlung für Schwangere aussprechen

Nach der Impfung für Zwölf- bis 17-Jährige soll die Ständige Impfkommission (Stiko) nun auch die Covid-19-Impfung für Schwangere empfehlen. Das befürwortet Dr. Thomas Grünewald, Leiter der Klinik für Infektions- und Tropenmedizin am Klinikum Chemnitz. "In den USA wurden mittlerweile mehrere tausend Impfungen im ersten Drittel der Schwangerschaft durchgeführt und ausgewertet – ohne irgendein erhöhtes Risiko für Frühgeburtlichkeit, Fehlbildungen oder Aborte festzustellen", sagt Dr. Grünewald, der Vorsitzender der Sächsischen Impfkommission ist. "Das ist eine sehr, sehr sichere Impfung in der Schwangerschaft." Deshalb müsse nun deutschlandweit eine Empfehlung durch die Stiko ausgesprochen werden.