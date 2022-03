Sachsen reduziert ab April die Anzahl der staatlichen Impfstellen. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) wird im April und Mai nur noch 25 statt bisher 60 staatliche Impfstellen betreiben, teilte ein precher mit. Damit passt das Land das Angebot der gesunkenen Impfnachfrage an. Parallel werde jedoch in Arztpraxen weiter geimpft. Und: Zusätzlich können weiterhin mobile Angebote gemacht werden", betonte das DRK.

In den vergangenen Wochen sind die Corona-Erstimpfungen in staatlichen Impfzentren weiter zurückgegangen. Aktuell hätten sich so wenige Sachsen erstimpfen lassen wie seit Anfang August 2021 nicht mehr. Vorige Woche entschieden sich 617 bislang Ungeimpfte für eine Erstimpfung in einer staatlichen Impfstelle, fasste der DRK-Sprecher zusammen.