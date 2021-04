In Sachsen soll das Impftempo erhöht werden. Wie das DRK informierte, sind zwischen dem 9. und dem 18. April 150.000 Impftermine in den sächsischen Impfzentren angesetzt. Davon werden knapp die Hälfte Erstimpfungen sein. "Seit dem 6. April arbeiten die Impfzentren auf Volllast. Erstmals wurden 14.000 Impfungen an einem Tag durchgeführt. Allein über Ostern waren es 57.479 Impfungen", sagte DRK-Sprecher Kai Kranich.