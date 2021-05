Auch in Sachsens Justizvollzugsanstalten läuft die Immunisierung auf Hochtouren. Nach Angaben des Justizministeriums in Dresden sind bisher rund 900 Bedienstete und 500 der insgesamt 2.780 Gefangenen in Sachsen vollständig gegen Corona geimpft. Neben den inhaftierten Senioren in Waldheim, den Bediensteten des Haftkrankenhauses Leipzig und der medizinischen Dienste aller zehn Gefängnisse im Freistaat, haben auch einige der Gefangenen mit Priorität 2 bereits die nötigen Dosen erhalten.