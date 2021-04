Ab sofort können sich alle sächsischen Lehrerinnen und Lehrer im Impfportal anmelden. Bisher galt das Impfangebot nur für Lehrkräfte an Förder- und Grundschulen, ab sofort sollen auch Lehrer an Oberschulen und Gymnasien sowie das Personal an den Schulen entsprechende Angebote wahrnehmen können.

Die Bildungsgewerkschaft GEW Sachsen begrüßte die Entscheidung, Beschäftigten an weiterführenden Schulen ebenfalls Priorität beim Impfen einzuräumen. Uschi Kruse, Landesvorsitzende der GEW Sachsen sagte, angesichts des Festhaltens an der sehr riskanten inzidenzunabhängigen Öffnung von Bildungseinrichtungen sei diese Entscheidung überfällig gewesen. "Es ist gut, dass sie endlich gefallen ist. Nun muss aber auch das Impftempo an den Schulen deutlich erhöht werden", so Kruse. Die Ausweitung von Tests und die Impfangebote für das Personal gebe nicht nur den Beschäftigten, sondern auch Kindern und Eltern ein Stück mehr Sicherheit. Sie ersetze allerdings den kritischen Blick auf das Infektionsgeschehen nicht. Wenn sich die steigenden Infektionszahlen in der Gesellschaft in den Schulen widerspiegeln, seien Einschränkungen unvermeidlich.