Die sächsischen Impfzentren haben vor der Schließung zum Endspurt aufgerufen. Wer sich in den kommenden Tagen für eine Impfung entscheide, könne den vollständigen Impfschutz mit dem Vakzin von Biontech noch im nahe gelegenen Impfzentrum bekommen, teilte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit. Bis Ende September sollen die 13 Impfzentren in Sachsen schließen. Sie waren Mitte Januar in den drei großen Städten und den zehn Landkreisen an den Start gegangen.