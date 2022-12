Sachsen schließt in den kommenden Tagen die staatlichen Impfstellen für die Corona-Schutzimpfung. Wie das Sozialministerium am Montag mitteilte, endet das Angebot bereits an diesem Dienstag in den Landkreisen. In den drei Großstädten Chemnitz, Dresden und Leipzig wird am 30. Dezember Schluss sein. Sozialministerin Petra Köpping (SPD) sagte, insgesamt seien in den staatlichen sächsischen Impfzentren und von mobilen Teams 3,3 Millionen Impfungen verabreicht worden.