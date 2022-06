Rund 65.000 Impfungen wöchentlich wurden in den sächsischen Impfstellen zum Jahresende verabreicht. Jetzt sind es nur noch knapp 2.000 Impfungen pro Woche – Tendenz weiter sinkend, sagt Sachsens DRK-Sprecher Kai Kranich: "In Dresden und Leipzig ist die Nachfrage noch in Ordnung. Da reden wir über 50, 60 Impfungen am Tag. Wir haben aber auch Impfstellen in der Sächsischen Schweiz oder vielleicht auch in anderen Regionen, da sind am Tag dann nur vier bis sechs Impfungen da. Das ist natürlich für die Mitarbeitenden nicht ausfüllend."