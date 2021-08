Die Tage von Sachsens Impfzentren sind gezählt. Wie das Sozialministerium mitteilte, schließen alle 13 Einrichtungen im September. Das sächsische Regierungskabinett hatte dies im Juni beschlossen. Allerdings gibt es bei den Schließungen kein einheitliches End-Datum, weil die Räumlichkeiten laut Ministerium unterschiedlich lange zur Verfügung stehen. So ist beispielsweise in Riesa schon am 12. und in Kamenz am 15. September Schluss, während in Leipzig und Mittweida noch bis 30. September geöffnet ist. Dort wo die Zentren vor Ende des Monats schließen, soll es sogenannte Ausgleichs-Impfangebote geben.