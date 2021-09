Im Riesaer Impfzentrum in der Sachsenarena wird am Sonntag zum letzten Mal geimpft. Bildrechte: dpa

Sie waren das Rückgrat der sächsischen Impfkampagne: die Impfzentren. Nun schließen alle 13 Einrichtungen bis Ende September. Den Anfang machen Riesa und Kamenz. Dort wird am Sonntag beziehungsweise am Mittwoch das letzte Mal gegen Corona geimpft. Wer sich noch impfen lassen möchte, kann auch ohne Termin spontan vorbeikommen.

Am längsten sind die Impfzentren in Chemnitz, Treuen, Annaberg-Buchholz, Borna, Leipzig, Mittweida und Pirna geöffnet. Sie verabreichen am 30. September die letzten Corona-Schutzimpfungen. Das sächsische Regierungskabinett hatte im Juni das Aus für die Impfzentren beschlossen. Allerdings war es den Angaben zufolge nicht möglich, ein einheitliches End-Datum festzulegen. Grund sei, dass die Räumlichkeiten unterschiedlich lange zur Verfügung stünden, hieß es.

Folgetermin beim Haus-, Fach- oder Betriebsarzt

Bis zum jeweiligen Schließtag werden nach Angaben des Sozialministeriums in allen Impfzentren Erst- und Zweitimpfungen angeboten. Aus technischen Gründen haben Nutzer bei der Terminbuchung automatisch einen Zweitimpftermin bekommen. Fällt dieser in den Zeitraum, wo das jeweilige Impfzentrum schon geschlossen ist, bekommen Besucherinnen und Besucher bei der Erstimpfung ein Informationsblatt mit Hinweisen zur Zweitimpfung. Die Betroffenen müssen sich dann bei einem Haus-, Fach- oder Betriebsarzt melden. In jedem Fall muss die impfwillige Person sich eigenständig um einen Termin bemühen. Auch in den Krankenhäusern sollen verstärkt Corona-Schutzimpfungen angeboten werden.

Darüber hinaus werden weiterhin die 30 mobilen Impfteams des DRK unterwegs sein. Sie sind noch bis Ende des Jahres im Einsatz und beginnen unter anderem ab 13. September mit den Impfungen in Schulen. Außerdem besuchen sie Pflegeheime, um den Senioren eine Auffrischungsimpfung zu verabreichen.

Niedrige Impfquote in Sachsen

Sachsen ist in Deutschland immer noch Schlusslicht bei der Quote der vollständig Geimpften. Laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts vom Freitag liegt die Quote bei 52,9 Prozent. Auch bei den mindestens einmal Geimpften (56,2 Prozent) steht Sachsen in der Rangliste ganz unten.

Letzter Impftag in den Impfzentren: