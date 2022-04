In Sachsen wurden rund 6.025 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert. Dazu sind 43 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Sachsen gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) an diesem Mittwoch mit 647,2 an. Der Wert ist im Vergleich zum vergangenen Freitag (535,4) unter anderem nach oben geklettert, weil die Gesundheitsämter Infektionszahlen vom Wochenende nachgemeldet haben.