Corona-Zahlen Wocheninzidenz in Sachsen sinkt: Alltag zwischen Betrieb und Homeoffice

Hauptinhalt

Das Robert-Koch-Institut gibt am Freitagmorgen die Wocheninzidenz für Sachsen mit 365,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an. Am Vortag lag sie bei 382,9. Die Gesundheitsämter im Freistaat haben 2.490 Neuinfektionen registriert und 18 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.