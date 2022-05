Der Sächsische Landtag will am Donnerstagvormittag über den Neustart im Tourismus nach der Corona-Pandemie debattieren. Das Thema steht in der Aktuellen Stunde zu Beginn der Sitzung auf dem Programm. Als zweites Thema soll vor der Sitzung über die steigenden Lebensmittelpreise gesprochen werden.

Das Elbsandsteingebirge will künftig mehr auf Wintertourismus setzen und so zu einem Besucherziel für das ganze Jahr werden. Am Mittwoch stellte der Tourismusverband Sächsische Schweiz in Pirna sein neues Leitbild für die Region vor.