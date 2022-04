In Sachsen wurden innerhalb der vergangenen 24 Stunden rund 4.800 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. Dazu sind 25 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Sachsen gibt das Robert-Koch-Institut (RKI) an diesem Donnerstag mit 592,1 an. Der Wert liegt im Vergleich zum Donnerstag vor einer Woche (508,1) etwas höher.