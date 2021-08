Das Robert-Koch-Institut hat am Dienstag 159 Corona-Neuinfektionen in Sachsen gemeldet bekommen. Das sind 42 Fälle mehr als tags zuvor. Ein Mensch ist am Dienstag an oder im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Sachsen auf 10.159. Bundesweit haben sich innerhalb eines Tages 11.600 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind 3.200 mehr als vor einer Woche, teilte das RKI am Mittwochmorgen mit. Die bundesweite Wocheninzidenz stieg auf 61,3. Für Sachsen meldete das RKI eine Inzidenz von 16,2.