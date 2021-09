Die Zahl der Corona-Neuinfektionen an Sachsens Schulen ist auch mit Schulstart nach den Sommerferien gering geblieben. Laut Pressesprecher des Kultusministeriums, Dirk Reelfs, wurden in der ersten Unterrichtswoche mehr als eine Million Schnelltests (Antigen-Selbsttests) bei Schülerinnen und Schülern vorgenommen. Davon seien 219 positiv ausgefallen, was einer Infektionsrate von 0,02 entspreche. Bei Lehrerinnen und Lehrern seien insgesamt 22 der 43.719 durchgeführten Tests positiv ausgefallen. Das entspreche einer Infektionsrate von 0,05 Prozent. Die Infektionsraten lägen damit ähnlich niedrig wie vor den Sommerferien.