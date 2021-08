In der Kinderschutzgruppe des Dresdner Uniklinikums gab es einen stärkeren Anstieg an Fallzahlen seit letztem Jahr. Das Team aus Ärztinnen und Ärzten verschiedener Fachrichtungen betreut Kinder, bei denen der Verdacht auf eine Gefährdung des Kindeswohls besteht. So lag die Zahl der Fälle 2019 noch bei 260, im letzten Jahr stieg sie auf 290.