DIVI-Präsident Marx geht trotzdem davon aus: In Deutschland wird es nicht zu Triage-Situationen kommen. Er vertraut auf die Wirkung der Erst- und Auffrischungsimpfungen und der politischen Maßnahmen. Am Donnerstag wollen in Sachsen Ärztinnen und Ärzte sowie Ethikerinnen und Ethiker zusammenkommen, um Handlungshilfen für Kliniken zu erstellen, wenn Überlastung droht.

Mit dabei ist auch der Leiter des Uniklinikums Dresden. Dass in den Empfehlungen am Ende auch stehen könnte, dass Geimpfte bei Triage Ungeimpften per se vorgezogen werden, schließt er aus: "Wir haben auch jetzt bei den Patienten auf der Intensivstation kein Schild am Bett kleben, ob der geimpft ist oder ungeimpft. Wir behandeln die Patienten optimiert, so wie er es für seinen Zustand braucht. Eine Abschätzung, ob das zum Erfolg führt, ist primär nicht beeinflusst davon, ob er geimpft ist oder ungeimpft", erklärt Albrecht.