Ein Museum persönlich besuchen zu können, ist in Sachsen derzeit noch eine Seltenheit. Nur Städte und Landkreise, bei denen die 7-Tage-Inzidenz an fünf Werktagen in Folge unter 100 liegt, dürfen ihre Museen öffnen. Das ist derzeit nur in Leipzig der Fall, aber längst nicht alle Leipziger Museen sind schon geöffnet.



Aktuell kann man unter anderem das Völkerschlachtdenkmal, das Stadtgeschichtliche Museum und die Galerie für Zeitgenössische Kunst besuchen - mit unter Einhaltung bestimmter Hygienevorschriften samt Terminvereinbarung und Negativ-Test. Weitere Museen öffnen am 21. Mai. In Dresden könnten in der kommenden Woche ebenfalls erste Museen wieder für Besucher öffnen, sollte die Inzidenz weiter unter der 100er-Marke bleiben.