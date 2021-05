Ich glaube, das erste Pärchen, das wir in diesem Beitrag* gesehen haben, ist ein ganz gutes Beispiel. Er arbeitet tagsüber, kann sich konzentrieren. Sie kümmert sich tagsüber um die Kinder und wenn die Kinder im Bett sind, dann fängt sie an zu arbeiten. Er muss sich dann nicht mehr um die Kinder kümmern, weil die Kinder schlafen dann ja schon. Zumindest habe ich das so rausgehört. Und in diesem konkreten Fall hätte sie also eigentlich mehr Belastung, also Kinder und Arbeit, während er "nur" die Arbeit hat und weniger Kinder. Und insofern war das erste Pärchen, das wir gesehen haben, vielleicht ein wenig repräsentativer für die vielen Menschen, die wir befragt haben.