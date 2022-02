Laut sächsischem Sozialministerium werden 630 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung auf Normalstationen in Kliniken im Freistaat behandelt, 144 weitere auf Intensivstation (Stand: 10.02.2022). Nach Angaben des Intensivregisters der Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) waren am Freitagmorgen 79 Covid-Erkrankte auf Beamtmung angewiesen. Die Hospitalisierungsrate gibt das Sozialministerium in Dresden mit 5,1 an.