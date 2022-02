Die Corona-Wocheninzidenz im Freistaat ist weiter gestiegen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Donnerstag für Sachsen einen Wert von 1.099,7 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Am Dienstag hatte der Wert noch bei 962,5 gelegen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz gibt das RKI am frühen Donnerstag mit 1.465,4