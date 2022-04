In Sachsen wurden am 3. April die Corona-Regeln weiter gelockert. So gibt es zum Beispiel keine Maskenpflicht mehr bei Veranstaltungen oder in Geschäften. Auch an den Schulen ist die Maskenpflicht aufgehoben. Zugangsbeschränkungen (G-Regeln) sind komplett entfallen, außer in medizinischen Einrichtungen.