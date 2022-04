Die Corona-Inzidenz kennt in Sachsen derzeit nur eine Richtung: nach unten. Am Sonnabend meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Freistaat einen Wert von 1.031,1. Am Freitag hatte er bei 1.063,2 und am Donnerstag bei 1.135,9 gelegen. Binnen eines Tages wurden 6.587 Neuinfektionen in Sachsen gemeldet - 1.184 weniger als am Tag zuvor. Es gab jedoch 56 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.