Die 7-Tage-Inzidenz ist in Sachsen weiter gestiegen. Wie das Robert-Koch-Institut am Sonntag mitteilte, beträgt der Wert aktuell acht. Gestern lag er noch bei sieben. Besonders deutlich fällt der Anstieg im Landkreis Leipzig aus. Dort erhöhte sich die Inzidenz gegenüber dem Vortag von 12 auf 16. In der Stadt Leipzig stieg der Wert von 13 auf 15. Alle anderen Landkreise und kreisfreien Städte liegen unter der 10er-Marke. In Dresden muss deshalb seit Sonntag keine Maske mehr beim Einkaufen und in Gaststätten getragen werden, wenn die Abstandsregeln eingehalten werden können.